Rozloučení s Táňou Fischerovou: Byla inspirativní, skvělá a laskavá, vzpomínají kolegové

Taťana Fischerová zemřela 25. prosince 2019. Super.cz

Do krematoria v Praze Strašnicích dorazilo mnoho kolegů Fischerové z hereckého světa. Rozloučit se přišla Dagmar Havlová, Vlastimil Harapes, Jiří Hromada či Jan Kačer. Politickou scénu zastupoval mj. Jiří Drahoš.

Fischerová se vedle herectví a politiky věnovala také charitativní činnosti. Byla členkou správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 i členkou správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Knihovna Václava Havla. Byla také předsedkyní Českého helsinského výboru, působila v Národní radě osob se zdravotním postižením a byla členkou organizace Amnesty International.

„Naposledy jsme se viděli v Malostranské besedě na takovém čtení, byla úplně průhledná. Říkal jsem jí, že musí trochu víc jíst. Jako kolegyně byla skvělá, úžasná, vážil jsem si na ní laskavosti a něhy, hráli jsme spolu v žižkovském divadle a rozuměli jsme si,“ vzpomínal Harapes.

„Nevěděl jsem, že byla nemocná. Nemluvila o svých problémech. Moc jsem si jí vážil za vše, co dělala,“ uvedl Hromada.

Vzpomínku připojil také Jiří Drahoš. „Vzpomínám na ni jako na skvělou dámu a skvělou osobnost. Naposledy jsme se viděli v Činoherním klubu, byla pohublá, ale drželi jsme jí palce. Vážil jsem si na ní všeho,“ řekl.

Herečka Petra Černocká Fischerovou znala dlouhá léta. „Byla to skvělá ženská. Měly jsme blízko sebe chalupy a tam jsme se navštěvovaly. Byla inspirativní a ráda jsem si s ní povídala. O její nemoci jsem věděla, ale nikdy jsme to moc nerozebíraly. Naposledy jsme se viděly v říjnu. Je mi to nesmírně líto,“ uvedla. ■