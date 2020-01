Lauren Goodger Profimedia.cz

Plastikami upravená třiatřicetiletá hvězdička z reality show totiž vyrazila do centra Londýna v naprosto průhledném overalu hned začátkem ledna. Jejímu odhalenému outfitu chyběl jakýkoliv zimní kabát a také špetka soudnosti.

Lauren se proslavila v pořadu TOWIE a loni se účastnila další reality show s názvem Celebs Go Dating. Přirozeností zrovna neoplývá, a i když úpravy v obličeji i na těle před časem přiznala, loni si to rozmyslela a řekla, že má pouze zvětšená prsa. Jak moc je tahle dívka přirozená, se můžete podívat do naší galerie. ■