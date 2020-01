Terminátorova Lela se svěřila s problémem s kojením. Takhle drsnou kritiku od fanoušků nejspíš nečekala

Do čerstvé maminky se obuli fanoušci na sociálních sítích. Herminapress

Bývalá playmate a nyní maminka na plný úvazek Lela Ceterová se svou novorozenou holčičkou chlubí na sociálních sítích od prvního dne. Přestože si část fanoušků pochvaluje, jak to partnerce zápasníka Karlose Vémoly (34) jako mamince sluší, najdou se i tací, kteří nejdou pro ostrá slova daleko.

Lela se na sociálních sítích pochlubila fotkou se svou dcerou, kterou zrovna krmí z lahve, a přiznala, že má problémy s kojením. „Lilinku nekojím, nevytvořilo se mi mléko (asi je to dědičné po mamince). Přikrmuji kojeneckým mlékem,“ napsala pod fotku. Takovou zprávu její „hejtři“ nenechali bez povšimnutí a do blondýnky se ihned pustili.

„Prý dědičné, to bude spíš z těch několikrát předělávaných mega silikonů,“ rýpl si do modelčiny umělé chlouby jeden z fanoušků. „Je potřeba si vyndat ty obří nechutné silikony a mléka by bylo habaděj,“ podělil se o svůj názor další.

„Bože to jsou názory, tahle nádhera by nekojila, i kdyby měla litry,“ prohlásila rezolutně jedna z žen.

Kromě příkrmů leží lidem v žaludku i to, jak Lela na snímku vypadá. „Slečna si nechce ničit kvůli dítěti své silikonové příšernosti, že? Na té fotce vypadáš, jak Jackson po třiceti plastikách - prostě nechutné, hranatý umělý ksicht,“ zní další z drsných komentářů. ■