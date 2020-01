Maminka Katka bude muset v náhradní rodině překonat svůj problém.

Na jedné straně se představí maminka Jiřina a táta Radek z Ústí nad Labem, kteří řeší vztahovou krizi. Jiřina si připadá na výchovu dětí sama, protože její partner tráví většinu času v práci a nemá na údajně problémové synky Radka a Sebastiena čas.

Do jejich rodiny zamíří na deset dnů náhradní maminka Kateřina, která má s partnerem Martinem dvouletou dcerku Stefanii Kate. Do pořadu se Katka přihlásila hlavně kvůli zvědavosti a adrenalinu, který by během natáčení mohla zažít. Její přání se vyplnilo, doslova.

K slzám a panice dojde během přebalování mladšího Sebastiena, které se pro Katku změní v horor. Trpí totiž silným dávivým reflexem a v momentě, kdy má klučinovi vyměnit plenku propadne panice.

„To nedám, já jsem to říkala. To bude boj se mnou, fakt. Je mi špatně,“ pláče Kateřina. Malý Sebastien to své náhradní mamince taky neulehčuje, ve chvíli, kdy Katka bojuje sama se sebou a snaží se zastavit pocity na zvracení, malý neposeda před ní začne v bytě utíkat.

Na to, jak si mladá maminka z Varů se synkem poradí, se podívejte ve videoukázce. ■