Eva Decastelo přiznala, kolik kilo dokázala přibrat o svátcích. Takhle teď vypadá v plavkách

Eva Decastelo se předvedla v plavkách. Foto: Instagram E. Decastelo

„Tak a je to. Po svátcích 6 kg plus, bez filtru a retuše, za to s full make-upem. Jsem sice odvážná, ale nejsem sebevrah,“ svěřila se Decastelo, která přiznala, že se poslední týdny nešetřila a pořádně se spravila. Kila navíc si ale rozhodně nechce nechat.

„Musím se zase vrátit do formy,“ svěřila se Decastelo, která se také pochlubila fotkou v retro plavkách. V barevné podprsence se jí neuvěřitelně dmou ňadra a bříško si schovala do kalhotek s vysokým pasem. Aby se mohla opět vrátit ke šňůrkovým bikinám, plánuje začít se zdravou stravou. K útlejším křivkám si chce dopomoci proteinovým jídlem, detoxy, ale také cvičením. ■