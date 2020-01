Drama přetavené v efekt. Foto: archiv B. Rajské

Kdekoli se objeví Eva Perkausová (25), tam to budí pozornost. Nedávno moderátorka dokonce zastavila dopravu v centru Prahy. Nebyl to ale její promyšlený zájem, za vším totiž stála invence fotografů Artura Koffa a Anny Konyaevy, kteří při focení kalendáře Beaty Rajské (57) pro rok 2020 toužili po co nejlepším záběru.