Bára Basiková má novou známost: Je to hodně vážný a jsem zamilovaná, říká zpěvačka

Bára Basiková Michaela Feuereislová

„Do života mi vstoupil někdo, kdo mě činí velmi šťastnou. Nechci prozradit, kdo to je, ale je to hodně vážný a jsem zamilovaná,“ svěřila zpěvačka Blesku s tím, že jediné, co o něm prozradí, je, že není z Prahy.

„Nový partner mi do života vstoupil úplnou náhodou, nečekala jsem to. (...) Vlastně jsem na to neměla ani pomyšlení. Asi jsem musela dozrát a ujít nějaký kus cesty, abych mohla novou lásku přijmout,“ míní Basiková.

Ta byla v minulosti třikrát vdaná, za Petra Basiku (Jíchu), Jaromíra Pizingera a Petra Poláka. S prvním mužem má zpěvačka dcery Annu a Marii, se třetím pak syna Theodora.

Kromě toho, že se jí daří v soukromém životě, se těší i z práce. Konkrétně z chystaného turné s kamarádkou, zpěvačkou Naďou Válovou. ■