Marek Lambora, Lukáš Langmajer, Filip Tomsa a Roman Tomeš v seriálu Slunečná Foto: Super.cz/archiv FTV Prima

„Marek Lambora alias Janek je zvyklý, že dostane, co chce. Ve svém věku už je spolumajitelem velké firmy. Může se zdát, že je to takový floutek, navenek totiž vypadá, že je sobec a nemá rád lidi, ale ve skrytu duše je úplně jiný,“ přiznává Marek Lambora, který tak ze statku přebíhá do kanceláře. Tam mu je pravou rukou Roman Maxa (Filip Tomsa).

Marek Lambora si zahraje v seriálu Slunečná.

„Roman je společník a bratranec Janka a moc by chtěl být stejně úspěšný a okouzlující jako on. Vydělává hodně peněz a podle toho se taky chová. Peníze mu jsou nadevše, a kdo je nemá, tím opovrhuje,“ popisuje svého záporáka herec. „Časem se ukáže, že nemá problém zradit svého nejlepšího kamaráda. A proč? To prozradit nemůžu,“ usmívá se Filip.

Kancelářský trojlístek doplňuje ještě řidič a přítel v jedné osobě, Vilém (Lukáš Langmajer). „Je to takový Jankův stín, kde je on, tam jsem i já. Je to hodně kladná postava, možná až pohádková,“ přiznává Lukáš Langmajer, který se s Markem Lamborou seznámil až na natáčení.

„Přiznám, že jsem se docela divil tomu našemu spojení. Protože Marek je mladý cápek z Vinohrad a já starý buran z vesnice,“ říká se smíchem herec a spolupráci s Markem si nemůže vynachválit. „Dobře na sebe slyšíme.“

Posledním do čtveřice je Tony (Roman Tomeš), který je úplně jiný než ostatní tři. Žije a pomáhá na statku, kde dostal coby bývalý vězeň druhou šanci. „Jsme tam společně s Filipem Blažkem takový duo pro všechno. Pinglové, pomáháme u zvířat, jezdíme s traktorem.“

A který z nových seriálových hrdinů je vám nejsympatičtější? Seriál Slunečná poběží na obrazovkách Primy od soboty.