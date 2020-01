Hanlivé poznámky na svou figuru si dřív brala k srdci. Teď ji Selena Gomez hrdě vystavuje v bikinách

Selena Gomez Profimedia.cz

Selenu vyfotili na jachtě u pobřeží, kde se slunila jen několik dní před vydáním zbrusu nového alba Rare. Poslední album Revival vydala před pěti lety, takže není divu, že se nové muziky fanoušci už nemohli dočkat.

Selena se svěřila, že si v minulosti poznámky ohledně svojí postavy brala k srdci a dost ji zraňovaly. „Mám lupus a vážné problémy s ledvinami, k tomu vysoký krevní tlak, takže řeším spoustu zdravotních problémů. Začala jsem si ale všímat, že se to odrazilo na mé postavě,“ přiznala v září v podcastu Giving Back Generation.

Uvedla také, že za kolísání váhy mohou především léky, které musí brát do konce života. „Lidé mě začali napadat za to, jak vypadám. Hodně mě to zasáhlo," přiznala, ale doplnila, že se nad to snaží povznést. ■