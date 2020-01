Mahulena Bočanová se dočkala role v Ordinaci. S radostí ale přišla i studená sprcha

Mahulena Bočanová si v Ordinaci zahraje matku Patrika Děrgela a tchyni Markéty Děrgelové. Foto: TV Nova

„Ordinaci jsem dlouho sledovala a vždycky jsem si říkala, že bych v ní chtěla hrát, protože to je fungující velký seriál. Ale dlouho se to neplnilo, až teď je to tady a jsem tu. Říká se: Dej si pozor na to, co si přeješ,“ uvedla Mahulena Bočanová (52) o roli v nováckém seriálu.