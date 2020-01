Kirsten Dunst zmátla novináře: Snoubence na červeném koberci označila za manžela. Že by tajná svatba?

Kirsten Dunst a Jesse Plemons na udílení Zlatých glóbů Profimedia.cz

Herečku Kirsten Dunst (37) doprovodil na udílení Zlatých glóbů snoubenec Jesse Plemons. Pár přítomné okamžitě zmátl, když Dunst během rozhovoru pro E! News označila Plemonse za „manžela“. Mluvčí herečky později potvrdil Page Six, že jsou stále ještě snoubenci. Zasnoubení trvá od roku 2018.

Plemons si zahrál v nominacemi ověnčeném snímku Irčan, Dunst byla letos nominovaná za výkon v seriálu On Becoming a God in Central Florida. Kirsten je ostatně na udílení cen jako doma. Poprvé byla nominovaná ve třinácti letech za vedlejší roli ve filmu Interview s upírem.

V roce 2016 byla nominována za výkon v mini sérii Fargo, při jejíž tvorbě poznala Plemonse. V květnu 2018 mu porodila syna Ennise.

S Plemonsem si také zahrají v připravovaném filmu The Power of the Dog. Jesse se letos také objeví po boku Dwaynea Johnsona a Emily Blunt ve filmu Expedice: Džungle. ■