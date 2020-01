Tom Hanks dorazil na Zlaté glóby s celou rodinou. Podívejte se na hercovy syny i sympatickou dceru

Tom Hanks s rodinou na Zlatých glóbech Profimedia.cz

Takovou podporu jako Tom Hanks (63) neměl na letošních Zlatých glóbech asi nikdo jiný. Do hotelu Beverly Hilton dorazil v doprovodu početného příbuzenstva, manželky Rity Wilson, synů Colina, Chestera a Trumana, dcery Elizabeth a snachy Samanthy.

Hanks si během ceremoniálu převzal Cenu Cecila B. DeMilleho za celoživotní přínos v oblasti filmu, udělovanou zahraničními kritiky v Hollywoodu. Svou děkovnou řeč pak namířil na rodinu a dojal nejen všechny v sále, ale také sebe. Svou rodinu bere jako požehnání. „V každém směru fantastická žena, která mě naučila, co to je láska. Pět dětí, které jsou statečnější, silnější a moudřejší než já. (...) Neumím ani říct, jak moc pro mě vaše láska znamená,“ uvedl Hanks, jenž měl co dělat, aby se nerozplakal.

Rodina jej sledovala z bezprostřední blízkosti a bylo tak vidět, že i s manželkou a dětmi jeho slova pohnula. S Wilson má Hanks mladší syny Chestera, někdy zvaného Chet, a Trumana. Starší děti Colina a Elizabeth herci porodila první žena Samantha Lewes. Oním pátým „dítětem“, jemuž děkoval, byla zřejmě Colinova manželka Samantha Bryant. ■