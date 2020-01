Eddie Murphy (58) vyvedl o 18 let mladší snoubenku: Takhle to matce dvou z deseti hercových dětí seklo

Eddie Murphy vyvedl snoubenku Paige Butcher. Profimedia.cz

Eddieho Murphyho (58) letos doprovodila na Zlaté glóby snoubenka Paige Butcher (40). Rodačce z Austrálie to velmi seklo a přítomné zaujala nejen svým dekoltem. Na červeném koberci vypadal pár jako ze žurnálu.

Murphy byl nominován v kategorii nejlepší mužský herecký výkon v muzikálu nebo komedii za hlavní roli ve filmu Jmenuju se Dolemite. Ve stejné kategorii byl nominován například Leonardo DiCaprio, cenu si však nakonec odnesl Taron Egerton za snímek Rocketman.

Pár se poprvé seznámil v roce 2006 při natáčení filmu Agenti v sukni 2, ale randit začali až v roce 2012. V září 2018 potvrdili zásnuby a mají spolu dvě děti, dceru Izzy (3) a syna Maxe (1). Murphy má celkem deset dětí s pěti různými ženami.

Oblíbený komik momentálně pracuje na filmu Cesta do Ameriky 2, pokračování úspěšného snímku z roku 1988. V něm by si měli zahrát i někteří z původních herců, například James Earl Jones, Shari Headley, John Amos, Garcelle Beauvais a Arsenio Hall. K těm by se měli nově připojit i Wesley Snipes, Teyana Taylor nebo Leslie Jones. ■