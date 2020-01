Stáňa Lekešová Foto: Instagram Sama doma

Zpráva o jejím odchodu je velmi zasáhla, a tak není divu, že došlo i na slzy. Radka Kocurová moderovala se Stáňou Lekešovou půl roku.

„O Stáně se mi velmi těžce mluví v minulém čase. Každé setkání s ní pro mě bylo nesmírně obohacující a jsem šťastná, že byla součástí mého života, protože to beru jako velký dar,“ nechala se slyšet Kocurová.

„Stáňa byla báječná ve všem. Ten její vnitřní klid mě dokázal vždycky před vysíláním hrozně uklidnit. Byla pro mě pilířem, oporou nejen v moderování, ale dokázala mi poradit i v životních situacích a já jsem za to velmi vděčná. Stáňa měla srdce na dlani, rozdala by se a byla úžasný člověk,“ vzpomínala dojatá manželka bývalého úspěšného fotbalisty Tomáše Rosického.

V posledních letech měla Lekešová z kolegyň nejblíž k Lucii Křížkové. „Ona měla veliký dar, byla zvídavá, uměla se skvěle ptát. Měla to tu ráda. Do posledních chvil chodila do maskérny a nedala na sobě nic znát,“ řekla.

Sedm let se Stáňou Lekešovou moderovala Iva Kubelková (42). I ji odchod kolegyně velmi zasáhl.

„Až když ona odešla, tak jsem si uvědomila, jak jsem ji milovala. Nejen profesně mi samozřejmě strašně pomohla, byla to dáma s neuvěřitelnou noblesou, byla neuvěřitelně chytrá, měla přehled, ale do toho měla v sobě jakousi rozjívenost, kterou jsem si od ní trošku ukradla, dokázala jsem se díky tomu během přímého přenosu uvolnit a přenesla jsem si to i do svého soukromého života,“ vysekla Lekešové poklonu.

Lekešová se v televizi objevovala od poloviny osmdesátých let, nejdříve jako programová hlasatelka, od roku 1998 pak působila v pozici moderátorky. Posluchači ji mohou znát také z Českého rozhlasu Dvojky či dříve z Frekvence 1, kde spolu s Marií Retkovou, Milenou Vostřákovou, Marií Tomsovou a Hanou Heřmánkovou moderovala pořad Dámský klub. ■