Sympaťák Roman Tomeš si zahraje v novém seriálu. Super.cz

"Je pravda, že už to je hodně dlouho, mezitím jsem tedy točil jeden pěkný film, ale už jsem se těšil před kameru i na to, že zase budu pravidelně vidět na obrazovce," svěřil nám vysoký sympaťák. "Je to krásná práce a je tady skvělý tým," dodal.

"Oproti divadlu je v herectví samozřejmě rozdíl, ale je to hodně o zvyku. Před kamerou je to civilní, žádné velké hraní, na jevišti zase velká gesta, velké oči a velké emoce. Ale dá se to střídat úplně v pohodě," míní Roman, který nám popsal i svoji roli. "Já vlastně hraju hlavně vězně," smál se Tomeš, který se ve vězení ocitl i v muzikálu Voda nad vodou ve svém domovském divadle Kalich. ■