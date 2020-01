Jenom díky přírodě tak krásná není: Alice Bendová přiznává botox, plastiku víček a liposukci

Alice Bendová se spoluprací se zkrášlovacími klinikami netají. Super.cz

"Nevím, jestli bude pomáhat i sama sobě, ale myslím, že to tak je vesměs dané," míní Alice, která nechtěla o scénáři zatím prozradit mnoho podrobností. "Ale těším se na to, protože si myslím, že po dlouhé době jsem dostala roli, která je pozitivní a nikoli bezcharakterní," svěřila.

V prostředí klinik se Alice, jak už jsme zmínili, vyzná. Dokonce je tváří jedné z nich. "Řezat do sebe ale zatím nenechám, kromě toho, že jsem kdysi dávno podstoupila operaci, kdy mi odstraňovali váčky pod očima, které jsem měla dané dědičně. Pokud jde o ty výraznější zásahy, myslím, že je na to pořád čas," myslí si.

"Když vidím mladé holky, které podstupují opravdu velké operace, anebo ženy ve čtyřiceti, které si nechají dělat liftingy, tak mi to přijde opravdu hodně brzy. Možná na to čas dozraje, možná taky ne. Zatím mám ráda jehličky a chodím na botox," přiznala.

Úplně spokojená se svým tělem ale samozřejmě Alice, asi jako každá jiná žena, není. "To nejsem, ale není potřeba se do toho vrhnout takhle radikálně, protože vím, že se k tomu původnímu dokážu zase hrozně rychle vrátit. Ale kdybych si musela vybrat, klidně bych šla po Vánocích na liposukci bříška. Tedy na tu neinvazivní, na které už jsem kdysi byla. Já se vždycky před létem snažím vypadat a pak to zase pustím. Je to věčný boj," připustila sexy herečka. ■