Nevídáno, neslýcháno: Veronika Arichteva si v novém seriálu řekla o menší roli, než jí nabídli

Od První republiky si dala od dlouhých seriálů pauzu. Teď budeme moci Veroniku Arichtevu (33) opět pravidelně vídat na televizní obrazovce, a to v seriálu Slunečná na Primě. Mohla by tam být ještě o trochu víc a častěji, ale sama řekla ne a vzdala se větší role.

"Už jsem nějakou dobu nic delšího netočila, tak jsem se nechala přesvědčit. Původně mi nabízeli trošku jinou roli, ale neměla bych na to čas. Nezvládla bych dát jedenáct natáčecích dní do měsíce a soustředit se na ně. Takže mi tvůrci vyšli vstříc a moje role je spíš taková okrajová postava, ale myslím, že do toho patří a je to zase něco trošku jiného," míní Veronika.

Zajímalo nás, čím je herečka tak zaneprázdněná. "Musím zaklepat, že mi posledních pár let chodí hrozně hezké projekty. Dělám divadlo, nazkoušela jsem Benátky pod sněhem, se kterými jezdíme. Do toho od ledna budu zkoušet další divadlo. S holkama z 3 v 1 máme besedy, snažíme se i točit, pak je tady Evropa 2, k tomu Instagram, kterým si taky vydělávám. No a pak je tady manželství. Na to všechno chci mít čas, tak si ho musím umět rozdělit," vysvětlila. ■