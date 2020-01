Když dostala nabídku do pěvecké soutěže, byla v šoku: Patricie Pagáčová prozradila, co bude na zpěvácích hodnotit

Jak se herečka těší na úlohu porotkyně? Super.cz

Patricie nám přiznala, že nejen fanoušci, ale i ona sama měla z nabídky stát se porotkyní pěvecké soutěže rozpačité dojmy. Naštěstí jí produkce vysvětlila, že od ní jakožto herečky neočekávají odborné hodnocení, ale pohled laika a hlas lidu.

„My s Leošem jsme takové showbyznysové křídlo, jak tomu říkáme. Oba se v tom pohybujeme už delší dobu a ten zpěvák to přece jen musí zvládnout, není to jednoduchý svět. Takže si myslím, že jsme tam i z toho důvodu, abychom poznali, kdo to dokáže ustát,“ svěřila se Super.cz Pagáčová. Dokonce prozradila, co pro ni bude v hodnocení rozhodovat. A jak to vypadá, stydlíni nebo příliš sebevědomí soutěžící to u ní nebudou mít vůbec jednoduché.

„Já se zaměřuju na takový ten první pocit z toho člověka, který mám. Když někdo přijde a je fakt uťáplej, tak to není dobře, protože víš, že takový člověk to asi úplně nezvládne. A naopak, když přijde někdo a je už rovnou arogantní, tak to taky není dobře. Takže já se snažím hledat lidi, kteří to mají přesně nějak mezi, ta hranice je ale hrozně tenká,“ dodává na závěr usměvavá blondýnka.