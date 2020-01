Brad Pitt dojal děkovnou řečí i DiCapria: Takhle na ni reagovala Jennifer Aniston, kterou posadili hned vedle bývalého manžela

Brad Pitt Profimedia.cz

Už nějakou dobu se mluví o tom, že jsou herci, kteří byli manželi v letech 2000-2005, znovu ve styku. Tedy od Pittova rozchodu s Angelinou Jolie. O vztahu k Jennifer promluvil během rozhovoru na červeném koberci i sám herec.

„Asi na sebe narazíme, Jenn je dobrá kamarádka,“ řekl reportérovi Entertainment Tonight s úsměvem. A nejspíš na sebe narazili nejednou. Brad si odnesl cenu za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli v Tarantinově Tenkrát v Hollywoodu a během děkovné řeči pobavil i svou bývalou manželku.

Když Brad zdravil své rodiče, zmínil, že chtěl maminku na akci přivést, ale měl pádný důvod, proč to neudělat. „Chtěl jsem mámu vzít sem, ale v poslední době, ať se objevím vedle kohokoliv, hned je z ní moje přítelkyně, tak by to bylo trochu divný,“ nechal se slyšet.

Kromě dalších vzdal hold i svému „největšímu parťákovi“ a kolegovi z filmu Leonardu DiCapriovi (45). „Víte, před Revenantem jsem vždycky sledoval jeho kolegy, jak přijímají ceny a děkují mu za spolupráci. Teď už vím, proč. Je to skutečná hvězda, je to gentleman. Nestál bych tady, kdyby tebe nebylo, chlape. Díky,“ dojal nejen Lea, ale i Aniston, která je v záběru vidět hned za ním.

Na závěr děkovačky DiCapriovi si neodpustil ještě vtípek: „Stejně, já bych se s tebou o ten vor podělil.“ zažertoval na účet Leovy dodnes hojně propírané scény z Titaniku, kdy jeho postava zahyne v ledových vodách, protože se nevejde na dveře, jež zachrání život jeho filmové lásce Rose. ■