Po jezdci F1 a tenistovi další sportovec: Nicole Scherzinger vyvedla nového partnera

Nicole Scherzinger a Thom Evans Profimedia.cz

Nicole buď vyhledává sportovce, nebo na ně má zkrátka štěstí. Osm let (s několika přestávkami) strávila po boku závodníka F1 Lewise Hamiltona, další čtyři následující, od roku 2015 do loňska, pak chodila s tenistou Grigorem Dimitrovem. Partneři zpěvačky mají společné i to, že jsou mladší. Hamilton o sedm roků, Dimitrov dokonce o třináct a Evanse od partnerky také dělí sedm let.

Evansovu profesionální sportovní kariéru před deseti lety ukončilo zranění krku. Navázal hereckými a modelingovými aktivitami. Mj. se zúčastnil taneční soutěže Strictly Come Dancing, britské předlohy StarDance, a loni také právě X Factoru, verze pro „celebrity“, kde je jednou z porotkyň jeho nynější přítelkyně. Soutěžil jako součást hudebního tria Try Star složeného ze samých ragbistů. Kromě Evanse ještě Bena Fodena a Leviho Davise. ■