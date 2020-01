Petr řešil zdravotní problémy v rodině. Super.cz

„Taťka byl poměrně nemocný, takže jsme lítali po nemocnicích, jezdili jsme sem tam. Takže to bylo všechno v takovém klidném, rodinném kruhu a musel jsem se starat. To ale přece pro syna jednou musí nastat,“ řekl pro Super.cz Petr smířlivě.

O jak vážné zdravotní obtíže jde, zpěvák prozradit nechtěl, ale pevně věří, že se situace brzy zlepší. „Ještě uvidíme, nebudu to úplně specifikovat. Jsou to nějaké starosti přiměřené k věku. Nemoci nechodí po horách, ale bude to všechno dobré,“ usmál se pozitivně naladěný zpěvák, kterého jsme zastihli v Divadle Broadway během představení Mýdlový princ, ve kterém hraje několik let.

Kromě muzikálů se věnuje i sólové dráze, koncertuje a chystá dokonce nové album. Hlasivky proto občas dostávají zabrat. Zeptali jsme se, jestli má nějaký osvědčený tip, jak jim ulevit. „Základ je hodně spát a nepít, což se teď daří,“ pochválil se Petr. Později ale přiznal, že o hlas jednou opravdu přišel.

Nabízí se otázka, jestli dostávají herci v divadle za mejdanový „chraplák“ nějaké pokuty? „Neříká se, že to byl mejdan, říká se tomu nachlazení,“ rozesmál se Petr a dodal, že je v dnešní době situace klidnější. „Dneska už si to lidé nedovolí. Už to není taková divočina jako dřív, když tehdy muzikály začaly.“