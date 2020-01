9 nejluxusnějších výstřihů z letošních Zlatých glóbů: Která dáma byla skutečnou hvězdu a která nejhůře oblečenou?

Tyto slavné dámy zaujaly především svými dekolty. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Udílení filmových a televizních cen je nejen o zlatých soškách, ale také o zevnějšku hvězd, které se té slávy účastní. Na 77. ročníku Zlatých glóbů se to tak, jako již tradičně, honosnými róbami, šperky a výstřihy jen hemžilo.

Opravdovou hvězdou večera byla herečka Salma Hayek (53), která sice nebyla nominovaná v žádné kategorii, ale proč by si nevyrazila do společnosti? Obzvlášť, když má tolik co nabídnout. Enormní poprsí předvedla v úzkých šatech od značky Gucci a zastínila jím všechny ostatní hvězdy.

Dekolty pak zaujaly například i Priyanka Chopra (37), Rachel Bilson, Sofía Vergara (47) nebo modelka Winnie Harlow (25) či Kerry Washington. Velmi vkusně zvolila róbu i Scarlett Johansson (35), které to neobyčejně seklo nejen díky výstřihu.

Naopak vrcholem nevkusu byly shledány například šaty Jennifer Lopez (50) nebo Gwyneth Paltrow (47). Róbu první zmiňované herečky přirovnali k balicímu papíru. Místo ocenění za herecký výkon ve filmu Zlatokopky si tak chudák JLo vysloužila nálepku jedné z nejhůř oblečených dam večera. Nejlepšími dekolty ze Zlatých glóbů 2020 se můžete pokochat v naší galerii. ■