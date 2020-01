Syn Petra Rychlého výrazně zhubnul a jeho důvod vás překvapí: Kolegové mě urazili, že začínám fotrovatět

Ondřej Rychlý prozradil, co ho přinutilo zhubnout. Super.cz

Herec Ondřej Rychlý nečekal s předsevzetím na Nový rok. Se změnou životního stylu začal už na podzim a svěřil se nám, že to bylo na popud kamarádů z práce.

„Pár kolegů mi naznačilo, že jsem přibral, což by mi nevadilo, ale použili spojení ,Ty jsi začal fotrovatět' a to mě tak urazilo, že jsem si řekl, že ze mě bude Brad Pitt,“ zavtipkoval Ondra, který už je přes rok hrdým tatínkem malého Tobiáše.

K výraznému úbytku váhy ale nepotřeboval drastické diety, stačilo se vyhnout tučnému jídlu a fastfoodu. „Snažím se jíst zdravě, neřeším nějakou dietu, nejím burgery, pizzy a svíčkové každý den. Snažím se běhat a cvičit i kvůli psychické hygieně.“

V seriálu Modrý kód, kde hraje doktora Prokopa Hlinku, ho po milostných scénách s kolegyní Sandrou Novákovou (37) čeká další románek, a to s nově nastupující Patricií Solaříkovou (31), nyní Pagáčovou. Zeptali jsme se, co na to říká Ondrova partnerka Tereza, která s ním doma scénáře procvičuje.

„Kdybych měl být úplně upřímný, tak když je tam nějaká milostná scéna, tak vždycky ten obraz přeskočím a řeknu, že ho umím, protože jí nechci zbytečně přidávat. Ona s tím ale nemá žádný problém, protože většinou ty kolegyně zná, jsou to kamarádi,“ přiznává herec a dodává, že milostné pasáže ze scénáře doma neprocvičují. „My jsme vždycky tak unavení z toho učení, že na žádnou milostnou scénu už nestihne dojít,“ pobavil na závěr. ■