Kolegové po ní půjdou jako mlsní tygři: Patricie Pagáčová svěřila své dojmy z nové role a rozpovídala se o miminku

Zahraje si doktorku, sestřičku nebo úplně jinou profesi? Super.cz

„Můžu prozradit, že nebudu doktorka ani sestřička, ale co to bude, to zatím ještě nechám jako tajemství,“ šibalsky tajnůstkaří herečka. A protože do rubavského špitálu nakráčí mezi doktorskou smečku jako okouzlující a ambiciózní Laura, nebude mít nouze o milostné pletky.

„Moje postava si tady prožije nějaké románky. Když přijde do nemocnice, doktoři začnou zjišťovat, co je zač, a začnou kolem ní trošku kroužit. Říkáme tomu ze srandy pracovně Laura a její tygři,“ pobavila herečka. V soukromí se jí ale žádné chvilkové románky netýkají, už půl roku je šťastně vdanou paní, což se jí během natáčení jednou vymstilo. „Zapomněla jsem si sundat snubák, takže jsme to museli celé přetáčet, protože Laura vdaná není,“ usmívá se Patricie.

Po svatbě dostává sympatická blondýnka nespočet otázek na miminko, zatím jí prý ale stačí dvě psí miminka, fenka Jackie a pejsek Čolek, kterými se chlubí na sociálních sítích. U toho skutečného ale bude se sdílením snímků opatrnější. S manželem, dramaturgem Tiborem Pagáčem, už to probírali.

„Bavili jsme se o tom. Můj plán je ho (miminko) příliš neukazovat. Líbí se mi, jakým způsobem to dělá třeba Maruška Doležalová, která fotky dává, ale miminku není vidět do obličeje. Ale samozřejmě nechci se tady chvástat, že ho nikam nebudu dávat. Pak z něj budu tak poprděná, že první, co udělám, bude, že to na ten Instagram prdnu. Sama nevím, ale ráda bych to nepřeháněla,“ dodává Patricie. ■