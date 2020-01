Tarantinovi i Pittovi okamžitě zabavila ceny: Hvězda (10) Tenkrát v Hollywoodu byla na červeném koberci jako doma

Hvězdy Tenkrát v Hollywoodu během udílení Zlatých glóbů Profimedia.cz

Toho doprovodila na červený koberec řada aktérů, včetně zmiňovaného Pitta, Leonarda DiCapria (45) nebo Julie Butters (10), která zaujala mnohé v roli malé Trudi. Objetí s hvězdou první kategorie Leonardem DiCapriem, jak na plátně, tak mimo něj, jí záviděly milióny žen po celém světě.

Julia hereckým výkonem zaujala natolik, že si sama vysloužila nominace na cenu kritiků a Cenu Sdružení filmových a televizních herců (SAG). Obě slavnostní udílení proběhnou v lednu, takže se malá Julia možná dočká i vlastní sošky. Na to, že je jí pouhých deset let, má našlápnuto na celkem slušnou hereckou kariéru. A i na červeném koberci byla jako ryba ve vodě. Tarantinovi i Pittovi okamžitě zabavila sošky a pózovala s nimi, jako by se pro to narodila. ■