To je Havaj. Primácká divoška předvedla svou zocelenou figuru v plavkách

Takhle ji na obrazovce neuvidíte. Foto: Super.cz/archiv A. Antony

Většina známých osobností vyrazila na hory nebo do tepla ještě před svátky. To Andrea Antony měla vzhledem k pracovním povinnostem možnost vycestovat až po nich.

Moderátorka Diváckých zpráv, která působí i jako reportérka Top Staru, odcestovala s manželem Martinem po Štědrém dnu nejdříve do Los Angeles, kde pár navštívil zásadní pamětihodnosti. Po pár dnech odcestovali na Havaj. "Vyrazili jsme jen s manželem hned ráno po Štědrém dnu. Nejdřív jsme týden cestovali po Americe a poté jsme měli 10 dní na prozkoumávání Havaje,“ svěřila se Super.cz televizní hvězdička, která byla v exotice nadšená.

„Navštívit Havaj byl dlouho můj velký sen a teď se mi konečně splnil! Spali jsme v autě přímo na pláži, plavali s želvičkama, sledovali velryby. Byla to krása,“ řekla Andy, pro kterou byla dovolená vlastně svatební cestou.

Za posledních několik měsíců propadla Andrea s manželem kruhovým tréninkům a tímto druhem pohybu nakazili například i kamarádku Moniku Leovou. Dalo by se říct, že Andea je ve své životní formě, a tak se mohla pochlubit i fotkami v plavkách. Moderátorka na své postavě vidí rezervy, ale nám se zdá, že se jedná o zbytečnou sebekritiku. „Musím říct, že po Vánocích a americké stravě, kterou jsme tam jedli, to není úplně ideální forma do plavek. Povánoční hubnutí letos odsouvám až na únor, na dovolených se prostě odmítám omezovat,“ usmívá se Andrea Antony. ■