Karel Janeček si se snoubenkou Liliou užívá líbánky nanečisto: Na svatební cestu měli jet už před 2 lety

Karel Janeček a Lilia Khousnoutdinová Foto: instagram L.Khousnoutdinové

„Měli jsme sem letět ve stejnou dobu před 2 lety na líbánky. Nekonala se tehdy ani svatba, ani líbánky. A dnes si říkám, že to asi bylo dobře,“ napsala si na sociální síť Lilia ke společné fotce z Jeruzaléma. Jejich vztah následně prošel pořádnou krizí. Dvojice se k sobě ale následně vrátila, vychovávají nyní šťastně společnou dceru Isabelku.

„Často když přemýšlím nad naší minulostí, narážím na svoje rozhořčené "proč?!". Teprve nedávno mi to začalo dávat smysl. Nehledej důvod v minulosti, ale v budoucnosti, řekl nám během partnerského sezení Martin Černohorský,“ svěřila se Lilia, kterou v loňském roce Janeček požádal o ruku a plánují oficiální obřad uznaný našimi úřady.

„Kdybychom se vzali tehdy, byl by to úplně jiný druh svazku, úplně jiný koncept manželství. Co když nám celou dobu život vlastně vychází vstříc a dává čas, prostor a příležitost se fakt poznat, otestovat se vzájemně, vybudovat skutečnou důvěru, nabrat společných zkušeností tak, abychom mohli vstoupit do sňatku vědomě, a ne jako bláznivý skok opilé zamilovanosti,“ napsala Lilia k fotce od Chrámu Božího hrobu. ■