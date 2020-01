Krysař Dana Landy je stále aktuální: Kotel se začíná tlakovat a stačí jen jiskra, domnívá se muzikant

Daniel Landa už přes 23 let slaví úspěch s muzikálem Krysař. Super.cz

Úspěch přičítá tomu, že obsah muzikálu je stále aktuální. Vlastně bohužel. "To poselství dvou skupin na jednom území se dohadujících obyvatel je živější a živější. Když se podíváme, co se děje v Evropě i u nás, je to Krysaři stále blíž a ten kotel se zase začíná tlakovat. Vidíme to i u nás. A pak už stačí jen malá jiskřička," domnívá se Landa, že jde o prognostické dílo.

Neusedl ale s rukama v klíně a pracuje i na dalších projektech. "Teď si stavím studio, odjedeme koncerty, máme Hrady. Hudebně je toho docela dost, chci dokončit písničky, které mám rozdělané. Není jich málo. Ještě chceme dělat dva filmy, tak uvidíme, co se zvládne a stihne a na co se seženou finance," plánuje. Hrát ve filmu ale sám nebude, stojí pouze za hudební stránkou. ■