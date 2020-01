V padesáti je téměř bez vrásek: Manželka Dana Landy na to má svérázný recept

Mirjam Landa Super.cz

S Mirjam jsme mluvili po 150. repríze dalšího uvedení muzikálu Krysař jejího muže, který se nyní hraje v divadle Kalich. Na účinkující je přísná, ale jak sama tvrdí, není to z nějakého plezíru a pro svoje ego, ale chce, aby bylo dílo na prknech dokonalé. Dohromady už má za sebou v Česku více než 1500 představení. "Přesná čísla nevím, už vzhledem k tomu, že Krysař se nehrál jen tady, ale i v Rakousku nebo na Slovensku," krčila rameny.

Spokojená je jak po pracovní stránce, tak v rodinném životě. "Všechno se vyvíjí a všechno vnímám velmi pozitivně. Pro ženu sice není tak dobré, když stárne, na druhou stranu jsem teď asi nejvíc spokojená, co jsem kdy byla. Z ničeho si vrásky nedělám, život mě teď baví," svěřila.

Z čeho úplně radost neměla, je to, že nejstarší dcera Anastázie se rozhodla jít v uměleckých stopách rodičů. Ale už i s tím je smířená. "Stázka se dala na herectví a strašně ji to baví. Už kdysi hrála hlavní roli v našem pohádkovém muzikálu Bílý dalmatin. Ale to už si ani nepamatuje. Ale mají taková malá představení a s Danem jsme na jedné inscenaci nedávno byli. Bylo to super, jsem strašně ráda, že hraje v něčem smysluplném," míní Mirjam. Pokud jde o šestnáctiletá dvojčata Rozálii a Roxanu, ta prý zatím nevědí, jakou profesní cestou se vydají. ■