Iva Pazderková se v minus pěti stupních svlékla v lese do naha

Iva Pazderková Foto: archiv I. Pazderkové

"To, že člověk přizná svoji zranitelnost, ho dělá silnějším. Jasně, zní to klišoidně, ale někdy to - když místo univerzálního úsměvu přiznám, že zrovna nejsem ve formě - pomůže nejen mně, ale i lidem kolem mě. Najednou jsme si blíž, celá komunikace se stane upřímnější a otevřenější. Všichni přece v životě zažíváme radost i bolest. Všichni bez výjimky. A nemusíme se stydět za to, že někdy je to na nás moc, nebo že nám v určité situaci není dobře nebo bezpečno. Koneckonců ta maska věčné pohody vyčerpává. Naše upřímnost ukazuje ostatním, že se na nás taky můžou obrátit, že je pochopíme, utěšíme, neodsoudíme. A právě to nás posiluje. Jediný způsob, jak tuhle myšlenku sdílet, je vyfotit se v minus pěti polonahá v lese," napsala k fotce, kde jí zahalují vnady jen její ruce.

U další fotografie pak přiznala, že ne vždy se zachovala správně. "V životě jsem udělala a dělám věci, na které pyšná nejsem. Ale pořád pracuji na tom, aby bylo víc těch, na které pyšná můžu být a jsem. A i na to jsem pyšná. A na konci tohoto roku si přeji být ještě pyšnější. Chci víc pomáhat, chápat, milovat, odpouštět, dávat, a míň plýtvat, ubližovat, soudit, pomlouvat a nepřát. Pro herečku dost protiúkol...," dodala Pazderková ke snímkům, jimiž se rozloučila s uplynulým rokem. ■