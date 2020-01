Dvě operace ruky nepomohly! Jedna z nejkrásnějších Češek musela potřetí pod kudlu

Nikola Buranská musela na další zákrok. Michaela Feuereislová

"Byla jsem na dvou operacích a prst je stále hodně křivý. Snažím se rehabilitovat a doufám, že to bude lepší. V září bych měla jít na kontrolu a tam se rozhodne, jestli se půjde do třetí operace," řekla Super.cz modelka v září loňského roku.

Lékaři rozhodli jasně. Buranská musela na další operaci. Tu absolvovala na konci loňského roku v nemocnici v Olomouci. "Nyní docházím k lékařům a rehabilituji. Bude to na delší čas," řekla Super.cz Buranská. Doufejme, že to by poslední zákrok a modelka bude brzy v pořádku. ■