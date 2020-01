Největší radost mu dopřávají děti: Starší syn Michala Kavalčíka jde v tátových stopách, velké pokroky dělá i mladší

Michal Kavalčík se raduje z úspěchu staršího syna. Super.cz

Když jsme se baviče a herce Michala Kavalčíka (44) ptali na to, co mu udělalo loni největší radost, jeho odpověď byla jasná. Jeho dva synové. "Dejvíka jsem vedl k prohlížení obrázků, které ho moc baví, a ten starší, patnáctiletý Alex, se dostal na konzervatoř a je v prvním ročníku herectví," pochlubil se.

Jít stejnou profesní cestou většinou herci svým potomkům vymlouvají, nejde totiž o procházku růžovým sadem. "To je pravda a on to už zažil na vlastní kůži, protože jsem ho docela brával do divadla. Zná zákulisí, ví, jak člověk zadarmo zkouší i o sobotách a nedělích. Ty honoráře by taky mohly být větší. Ale jsem rád, že si vybral cestu, kterou chtěl on, a nemuseli jsme mu nic nutit," prozradil Michal, jehož jsme zastihli o pauze při představení muzikálu Mýdlový princ v Divadle Broadway, kde si s ním ostatně už Alex zahrál v Kocourovi v botách.

Pokud jde o mladšího syna a současnou partnerku, má teď plány trochu méně rozmáchlé. "Domluvili jsme se, že už přestaneme kojit, chceme zažít nějaké tři čtyři dny volna jen s partnerkou pro sebe a někam odjedeme. Bude to takové randění bez křiku a plínek, i ti rodiče potřebují čas pro sebe," domnívá se. ■