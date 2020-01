Veronika Zelníčková si užívá v exotice. Foto: instagram V.Zelníčkové

A protože mezi vánočními svátky našli ve svých diářích pár dní volna, sbalili kufry a odletěli na exotickou dovolenou. „Zaletěli jsme si na „zásnubní“ dovolenou na dva týdny na Bali. Cestujeme i po okolních ostrovech. Moc si to tady užíváme, je to tu nádherné,“ pochlubila se nám zamilovaná Veronika. Přesný termín svatby nám však zpěvačka prozradit nechtěla, ale od data, kdy ji přátel Tomáš požádal o ruku, jsme si lehce spočítali, že to bude letos.

„Naši svatbu už plánujeme. Přesný termín však neprozradím, ale bude to v létě, a jak se říká, do roka a..,“ dozvěděli jsme se dále. Dovolenou na Bali si zamilovaný pár opravdu dosyta užíval každou vteřinou. „Poznali jsme zde spoustu Čechů, takže o večerní zábavu je postaráno, že bychom se někdy nudili, to vůbec nepřipadá v úvahu,“ pochlubila se zpěvačka.

Kromě příprav na svatbu však čekají na Veroniku a Tomáše především také pracovní povinnosti. „Hned, jak se vrátíme z dovolené, nám začíná pracovní zápřah nejen s naší kapelou Anacreon, ale také se vrací muzikály Mýdlový princ a Kvítek mandragory,“ dodala závěrem půvabná Veronika, které s přípravami na svatbu pomůže kamarádka a svědkyně z Divadla Broadway. ■