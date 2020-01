Otík a Pávek (Marián Labuda) ve filmu Vesničko má, středisková Foto: Bontonfilm

Je zajímavé, že autor scénáře Zdeněk Svěrák (83) si původně přál, aby tuto roli ztvárnil nějaký urostlý herec, ze kterého vyzařuje autorita – ideálně Petr Nárožný (81). Proto se hodně divil, když si režisér Jiří Menzel (81) prosadil právě Labudu.

Jenže Menzel k tomu měl svůj důvod. Slovenský herec ho okouzlil svým výkonem na divadelní scéně a režisér okamžitě vytušil, že to je Pávek, kterého hledá. Nemýlil se. I malý a podsaditý chlapík může přece být správným vzorem pro vysokého štíhlého závozníka.



Mimochodem, Labuda se kvůli této roli začal učit pilně česky, ale Svěrák nebyl moc spokojen s jeho výslovností. „Tak jsem si do postavy přidal, že jsem tu byl od Zvolena na vojně a že jsem tu zůstal,“ prozradil v České televizi herec, jak svůj jazykový handicap nakonec vyřešil.

„Nohy sis myl?“

Na natáčení i na kolegy vzpomínal Labuda velmi rád. S představitelem Otíka Jánosem Bánem (64) si od té doby dokonce občas volali a dorozumívali se přitom německy, anglicky, slovensky a maďarsky. A rozuměli si.

O tom, že Labuda měl k Vesničce opravdu vřelý vztah, svědčí i jeho humorné vyjádření pro Český rozhlas dvojku: „Každý si dává zahrát na pohřbu nějakou pěknou písničku a potom všichni pláčou. Ale já bych si dal dialogy z filmu. Na hřbitově by se potom ozývalo: Nohy sis myl? To by dojalo lidi stejně.“

Láteřit jako na kazatelně

Herec se narodil 28. října 1944 v obci Hontianske Nemce. Jako dítě si prý přál být farářem, protože ho v kostele fascinovalo, že kněží mohou hřímat na hříšníky a nikdo si jim netroufne odporovat.

„Tam je možná i to zrníčko toho, proč jsem toužil být hercem. Že herec vejde na jeviště a tam láteří jako na té kazatelně. A všichni ho poslouchají, a ještě mu tleskají,“ řekl na dvojce Labuda, který nakonec vystudoval divadelní fakultu na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, a poté působil na několika scénách včetně činohry Slovenského národního divadla.

Byl také spoluzakladatelem legendárního bratislavského Divadla na korze a příležitostně spolupracoval i s českými divadly.

Ve filmech a televizi ztvárnil Marián Labuda přes 200 rolí. Jiří Menzel ho po Vesničce obsadil i do svých dalších filmů Konec starých časů (1989), Žebrácká opera (1991) a Obsluhoval jsem anglického krále (2006). Diváci ho ale znají i ze snímků Anděl svádí ďábla, Dobří holubi se vracejí (oba 1988), Král Ubu (1996) nebo pohádek Lotrando a Zubejda (1997) a Anděl Páně 2 (2016).

„Primáš“ slova

Ze své výšky prý mindrák neměl a bez problémů se smířil s tím, že se nikdy nehodil do rolí filmových milovníků. „Víra, že vyrostu, mi zůstala celý život. Nemůžu uvěřit, že odejdu z tohoto světa, aniž by se mi to podařilo,“ žertoval o svém malém vzrůstu Labuda, který měl stejně svůj fígl, jak okouzlit dámy, jež obvykle dávají přednost vyšším mužům. Zkrátka a dobře je ukecal.

„Byl jsem vlastně primášem slova a oblbnul jsem je,“ svěřil se herec, který se oženil s vysokou štíhlou baletkou Vierou. A manželství vydrželo přes půl století - až do jeho smrti. Marián Labuda zemřel náhle 5. ledna 2018. Jeho nečekaná smrt tak zaskočila všechny jeho blízké i fanoušky. ■