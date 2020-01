Těhotná? Ne, jenom přibrala. Veronika Arichteva má tři kila nahoře, nejvíc je to vidět na prsou a ve tváři

Veronika Arichteva přibrala 3 kila. Super.cz

"Miminko sice chci, ale není to tak, že člověk jenom luskne a je to. Vím, že se to v médiích objevilo. Vydedukovali to z toho, že mám větší prsa. I moje máma mi volala, abych jí přestala lhát. Prostě jsem jenom přibrala, to se stává, tyhle výkyvy váhy. Já tedy přibrala asi tři kila nad svůj normál. A je to vidět hlavně na prsou a ve tváři," poplácala si naducanější líčka Veronika.

"Teď necvičím, protože na to nemám dost času, nebo spíš energie. Navíc jím všechno, co mi chutná. Dala jsem si takový uvolněný rok, myslím, že to je po té StarDance, kdy to byl hrozný zápřah. A tělo si řeklo, že nechce dělat vůbec nic. Tak se nehlídám," pokračovala.

"Ještě tedy s mým tanenčíkem Michalem tančíme, pořád ještě nás zvou, ale už toho samozřejmě není tolik jako předtím. I proto, že trávím hodně času v divadlech a s holkama z 3v1 na besedách, tak těch volných termínů nemám tolik," upřesnila ještě. ■