Za pár dní bude rodit. Přesto tahle slovenská micka ještě neví, ve které zemi přivede svou dceru na svět

Daniela Nízlová by měla rodit už za dva týdny. Foto: Super.cz/Instagram D. Nízlové

Už jen pár dní zbývá Daniele Nízlové do plánovaného termínu porodu. Podle odhadu lékařů by měla polovička slovenského hudebního dua TWiiNS rodit v polovině ledna.

I v pokročilém stádiu těhotenství je zpěvačka plná energie. „Mám se výborně, cítím se dobře, překvapivě plná sil,” svěřila se nám těhulka.

Daniela by měla podle odhadu lékařů přivést svou dcerku na svět 17. ledna. Holčička by měla dostat jméno Linda. „Všechno je chválabohu v pořádku, malinká roste,” reagovala na náš dotaz, jak se vše vyvíjí.

Zpěvačka se přestěhovala ze Slovenska do Španělska za svým partnerem, slovenským fotbalovým záložníkem Stanislavem Lobotkou (24), který působí ve španělském klubu Celta de Vigo. Ani pár dní před porodem si ale není úplně jistá, ve které zemi přivede své dítě na svět. „Řeší se přestup Stanka do Neapole, takže se může stát, že kvůli papírování pojedu rodit domů na Slovensko,” krčí rameny Daniela. Pravdou je, že doma by byla aspoň obklopená rodinou a nablízku svému dvojčeti Veronice Krúpa Nízlové. ■