Dcera Rozárka mu nosí štěstí: Zpěvák Daniel Hůlka se prý i díky ní po letech vrací do opery

Dan s dcerkou a manželkou Michaela Feuereislová

„Po devíti letech se vracím do role Kata Mydláře do Divadla Broadway, který psal autor hudby Michal David přímo mně na tělo, na ten návrat se moc těším. Sejdeme se skoro celá původní parta, alternovat se budu s Marianem Vojtkem a Bohušem Matušem,“ sdělil nám zpěvák, pro kterého to nebude jediná novinka.

Vedle jeho muzikálových rolí ho činí šťastným také opera. „Letos se vracím do opery. Hlavně je to o panu profesoru Chmelovi, který byl pět let v angažmá v Metropolitní opeře, a já k němu chodím na hodiny zpěvu. Dále spolu chystáme koncerty Belcante. Nejpravděpodobnější debut při mém návratu do opery bude role Vodníka v Rusalce. Mám z toho všeho obrovskou radost. Jsem přesvědčený, že všechno to štěstí mi přinesla Rozárka,“ sdělil nám šťastný zpěvák, který letos s dcerkou oslaví 2. narozeniny.

Čtvrtstoletí slaví také jako hrabě Dracula, jehož hlavní role ho doslova přes noc vynesla mezi hvězdy muzikálové scény. „Hned 18. ledna vystoupím na koncertu Nejslavnějších českých muzikálů Karla Svobody a Michala Davida, zazní árie z Draculy, Monte Crista nebo právě Kata Mydláře,“ dozvěděli jsme se dále od Dana, který má tuhle svou roli stále nejraději. ■