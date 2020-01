V triku a obtažených džínách vypadá jako mladá holka: Po svátcích Tereza Kostková nepřibrala, je štíhlounká jako ve StarDance

Tereza Kostková o svátcích vůbec nepřibrala. Super.cz

Problém, že by o svátcích neoblékla divadelní kostým, Tereza Kostková (43) rozhodně nemá. Už poslední den loňského roku natáhla obtažené džíny, které nosí v muzikálu Mýdlový princ, který se po půl roce vrátil na scénu.

"Mě svátky většinou nestojí žádné kilo navíc. Pořád něco dělám, byli jsme i na horách, lyžovala jsem. Sice vařím, najím se, ale nepřejídám se. Nepotřebuju se tři dny cpát a pak skončit s kolikou. Navíc ani nemůžu, protože celé StarDance jím vždycky hrozně málo, takže nejsem zvyklá, a odnesla bych to," vysvětlovala.

"Ve StarDance to není jen o tom, že bych nemohla přibrat kvůli šatům od Táni Kovaříkové, ale je to celkově náročné, vedle toho ještě hodně hraju a vysílám denně v rádiu. A když mám tolik práce, tak musím mít čistou hlavu. Nemůžu ji mít odkrvenou kvůli tomu, že zrovna trávím v žaludku kýtu. Takže sice jím, ale jen po troškách, aby mi to myslelo," vysvětlovala.

Aspoň první tři týdny v letošním roce bude mít Tereza trochu volněji. "Sice už od 2. ledna zase vysílám živě v rozhlase, ale první divadelní zkoušení mě čeká až na konci ledna. A do toho přijde ještě plesová sezóna, plesů je taky docela hodně. Hlavně ale hraju divadlo a čeká mě i natáčení seriálu. Volnější bude opravdu jen leden," vypočítala. ■