Halsey Profimedia.cz

S přítelem, hercem Evanem Petersem, si pronajali jachtu a také vyrazili společně na vodní skútry. Halsey v bikinách předvedla svou sexy postavičku a ukázala velké množství tetování, která pokrývají její tělo. Jedno z nich dokonce vykukovalo zpod jejích kalhotek.

Tahle zpěvačka má za sebou pohnutou minulost. Před začátkem její hvězdné kariéry krátký moment zvažovala prostituci, aby vůbec měla peníze na jídlo. Naštěstí se jí podařilo prorazit singlem Ghost, který zveřejnila na internetové stránce SoundCloud a hned se jí ujala nahrávací společnost, se kterou následně podepsala smlouvu.

Mezi její další hity patří píseň Closer, na které spolupracovala se skupinou The Chainsmokers, či Without Me, Bad At Love a Him&I. Nejnovějším hit se jmenuje Graveyard, jehož umělecké ztvárnění předvedla při vystoupení na předávání cen American Music Awards.