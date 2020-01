Nejen Chiara Ferragni má dokonalé tělo! Takhle jí to sluší po boku mladších sester v plavkách. Která má nejlepší postavu?

Sestry Chiara, Valentina a Francesca Ferragni Foto: Instagram Ferragni

Je krásná, slavná a jen na Instagramu jí sleduje osmnácti miliónů fanoušků. Italská blogerka a světová módní ikona Chiara Ferragni vyrazila za sluncem do Dubaje a to nejen se svým manželem Fedezem, ale také mladšími sestrami Valentinou a Francescou a jejich partnery. A pozor! Jsou stejně krásné jako ona.

Více podobná jí je sestra Valentina, která je na sociální síti také velmi úspěšná. Sledují ji tři milióny lidí. Mladší sestra Francesca je brunetka a má skoro 900 tisíc fanoušků. Jejím partnerem je muzikant Riccardo Nicoletti, který jako by manželovi Chiary z oka vypadl. Také si libuje v tetování. Zadaná je také Valentina. Ta randí s vymakaným fešákem Lucou Vezilem.

Podívejte se, jak to slavným sestrám sluší v Dubaji. Takhle to italským kočkám sluší v plavkách. Co na ně říkáte? ■