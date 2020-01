Pohádkové vyznání k narozeninám Rytmuse! Tenhle neuvěřitelně dojemný dopis mu napsala Jasmina Alagič

Rytmus a Jasmina Alagič Foto: Instagram Rytmuse

"Jsem šťastná. Ještě víc než obvykle, protože miluju tento den a mám chuť to vykřičet všude. Je to den tvých narozenin, lásko moje. Kdyby nebylo tohoto dne, nebylo by nic z toho nepopsatelně nádherného života, jaký máme," napsala na sociální síť Jasmina.

"Pamatuji si, jak jsem ti přála před rokem s myšlenkou, že tě snad nedokážu víc milovat. Jak jsem se mýlila. Dnes, když mám možnost každý den vidět ten nejnádhernější obraz před očima - tebe, jak si tím nejvíce milujícím otcem našeho zázraku lásky. Mám pocit, že mi srdce vybuchne. Děkuju ti za každou jednou emoci, kterou ve mně vyvoláváš. Všechny jsou krásné. To, jak se o nás staráš, jak nás rozmazluješ, jak nás miluješ, je to nejsilnější, co jsem kdy zažila," vyznává lásku manželovi moderátorka.

"Přeju ti, lásko moje, ať jsi navždy miláček toho nahoře, který je k tobě tak štědrý, ať máš vždy přesně to svoje dokonalé srdce a rozum, který si umí těchto darů vážit a těšit se z nich. Ať tvoje výsledky hovoří za tvůj talent tak jako dodnes a ty můžeš spokojeně usínat s vědomím, že do všeho dáváš maximum, a že to stojí za to. A abys nikdy neztratil svoji vášeň pro lásku, hudbu, život. Jestli mi někdo v životě opravdu má co závidět, tak jsi to ty. Miluju tě," dodala Alagič. ■