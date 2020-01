Eva Decastelo zatáhla povánoční bříško a šla do plavek: A to tvrdila, že se dlouho svlékat nebude

Eva Decastelo se předvedla v plavkách. Foto: Instagram E. Decastelo

To pravidelně přichází po vánočním obžerství, kterému propadla i letos. I tak se ale rozhodla jít do plavek. „Zatáhni to břicho víc,“ napsala si moderátorka a herečka k fotce, na které pózuje v jednodílných plavkách u bazénu. Přestože si nyní Eva na odvážnější model netroufla, jejím fanouškům to nevadilo.

Na dotaz, co si myslí, že na fotku nepatří, se shodli jednoznačně. „Koukám na fotku a říkám si, že by tam nemusely být plavky,“ stálo v jednom z mnoha komentářů pod snímkem. A jedna ze sledujících si do Evy rýpla, že u ní vidí celulitidu i na rukou. To však moderátorku nerozhodilo. „I na zádech,“ dodala vtipně ke komentáři. ■