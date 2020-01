Dominika Gottová udělala nečekaný krok: Manželovi dala své telefonní číslo a komunikují spolu. Co ji k tomu vedlo?

Dominika Gottová začala komunikovat s manželem. Michaela Feuereislová

Po svém útěku z Finska ukončila dcera zesnulého Slavíka Karla Gotta (✝80) veškerý kontakt s problematickým manželem Timem Tolkkim. To se ale nyní změnilo. Dominika Gottová (46) se přestěhovala do Prahy, protože už dále nezvládala situaci, která v jejím manželství panovala. Finský hudebník Timo Tolkki „léčil“ svou bipolární poruchu alkoholem, topil se v dluzích, a dokonce ho Dominika přistihla s milenkou.

Psychicky i fyzicky vyčerpaná Gottová si jednoho dne sama sbalila kufry a rozhodla se začít znovu od nuly v Česku. Osamocený Timo, který svou ženu nemohl kontaktovat, protože si změnila telefonní číslo, se jí pokoušel připomenout alespoň skrze sociální sítě. Bohužel se jeho snaha minula účinkem. Měsíc po odloučení udělala ale mistrova dcera nečekaný krok. Poskytla manželovi své telefonní číslo a jsou opět v kontaktu.

„Ano, s Timem jsem v kontaktu a je na tom daleko lépe. Zajímá mě, jak se má a jak se mu daří. Na mých rozhodnutích to ale nic nemění,“ řekla Super.cz Dominika, která se do Prahy vrátila s tím, že podává žádost o rozvod a do Finska se rozhodně vracet nechce.

Kontakt s Timem navázala podle deníku Blesk kvůli tomu, že přestal se lhaním a nevyvrací, že by ho zde uvítala, kdyby přiletěl na návštěvu. „Pokud se bude chovat slušně a hezky, tak s tím nemám problém. Ale trvám si na všem, hlavně pak na tom, že zůstávám v Česku a že se do Finska za ním vracet nebudu. Manželství s ním chci kvůli dluhům, které nasekal, ukončit,“ svěřila se pro Blesk Dominika. ■