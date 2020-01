S kým se Lucie Vondráčková po ránu směje na celé kolo? Takhle zářila vedle fešáka ze SuperStar

Lucie Vondráčková a Julián Záhorovský Foto: Instagram L. Vondráčkové

S pohledným zpěvákem, který změnil image a nyní ho zdobí blonďatý přeliv, pojí Vondráčkovou prý jen přátelství. Někteří fanoušci by je ale nejraději viděli jako pár. Nutno podotknout, že by jim to spolu moc slušelo. Dnes se objevili v pořadu Dobré ráno a bylo vidět, že brzké vstávání s nimi vůbec nic neudělalo.

Lucie Vondráčková a Julián Záhorovský v klipu Umřu s tebou

Rozesmátá Vondráčková zářila vedle Juliána jako sluníčko. „Ostrava! Dobré ráno v ČT,“ zdravila fanoušky zpěvačka přímo z ostravského hlavního nádraží.

Vondráčkové byl Julián hned sympatický. „S Juliánem jsem natočila duet a klip. Když s tím nápadem přišel, nic moc jsem o něm nevěděla. Bylo mi na něm ale sympatické, že v době, kdy nemusel, kdy byl megapopulární, si ještě dostudoval vysokou školu. Navíc píše dobré texty a má hudební nápady, které mě baví. No a je fakt síla, jak na něj letěj holky," nechala se nedávno slyšet zpěvačka. ■