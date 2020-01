Máte rádi komedii Pupendo? Tohle jsou nej hlášky a zajímavosti z úspěšného Hřebejkova filmu

Jiří Pecha a Bolek Polívka v Pupendu Foto: Česká televize

A možná jste zažili i situaci, kdy jste si zažádali o výjezdní doložku do Jugoslávie, ale úřady vám ji nedaly, protože jste nepatřili k vyvoleným. Právě v této smutné době se odehrává příběh hrdinů Hřebejkovy (52) hořké komedie Pupendo (2003), kterou dnes uvádí Česká televize.

Na place se tehdy sešla herecká elita, mj. Bolek Polívka (70), Eva Holubová (60), Jaroslav Dušek (58), Vilma Cibulková (56) či Jiří Pecha (✝74), a rozehrála velký koncert plný nesmrtelných hlášek.

Připomeňme například scénku, ve které otec Břečka (J. Dušek) řeší se synem Honzou (Matěj Nechvátal) problém onanie: „No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý, a kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No.“ Syn: „Co ty, tati?“ Otec: „Já bych rád, ale mám maminku.“ Anebo velmi autentickou mluvu poněkud omezeného navrátilce z vojny Vládi Ptáčníka, kterého ztvárnil nezapomenutelným způsobem Pavel Liška (47): „Zlatej civil, hoši. Zlatý digi, zlatý adidy...„Ty vole, škoda hára“ nebo: „Repráky here, dráty here, kazeťák here.“

Spontánní Holubová

Největší komičkou na place byla prý Eva Holubová a některé scény byly natočeny na základě její improvizace. Z její „autorské dílny“ pochází například záběr, ve kterém hodí manželovi (B. Polívka) na obličej utěrku a zpívá přitom: „Po ránu, po ránu mokrej hadr na tlamu...“

Stejně spontánně vznikla i scéna, kdy se dr. Fábera (J.Pecha) ptá: „Víš ty, Bedřichu, co mají komunisti ještě raději než Lenina?“ a malý Bobeš (Vojtěch Svoboda) odpoví: „Maminku.“

Polívka nevěděl, kam s očima

O vzpomínky na natáčení se před časem podělil i představitel hlavní postavy sochaře Máry Bolek Polívka. V jedné scéně se před ním producíruje nahá Vilma Cibulková s velmi sošným poprsím a on prý tehdy nevěděl, kam s očima. Pořád se sice snažil dívat jinam, ale zrak mu neustále ujížděl „nesprávným“ směrem.

Dušek s novým účesem

Všimněte si, že Jaroslav Dušek má ve filmu přehazovačku. Mladší generaci čtenářů připomínáme, že šlo o „účes“, který si před rokem 1989 osvojila většina plešatějících mužů. Změnu image přijal herec s humorem sobě vlastním: „Vždycky jsem chtěl letět do vesmíru, a takhle jsem alespoň vypadal jako kosmonaut Remek,“ zasmál se.

Liška mlel páté přes deváté a uspěl

Pavel Liška si svou roli bájného lháře Vládi „vykecal“. Na castingu měl předvést improvizovaný monolog, a tak začal mlít, co mu slina na jazyk přinesla. Svým „slovním průjmem“, ve kterém padaly nádherné nesmysly, jako např. že se chystá s Dášou Havlovou do Thajska nebo že se zapojil do boje proti al-Káidě, si všechny získal na první dobrou. Hřebejka jen mrzelo, že to, co Liška při konkurzu napovídal, nemohl zařadit do filmu.

Zajímavost na závěr: Pětikoruna, kterou dělá Polívka Cibulkové pupendo, byla na vystouplých místech nabarvená načerveno, aby byl pak dobře vidět její otisk na břiše. ■