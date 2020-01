Smolný rok s dalším rozchodem bere jako poučení: Ivana Jirešová vstupuje do nového roku plná naděje

Ivana Jirešová věří, že letošní rok pro ni bude lepší. Super.cz

"Můj život je pořád takový, že někam na chvíli spadnu a pak se zase zotavím. Ne všichni lidi se dokáží z chyb poučit, já se snažím neběhat dokola a dělat zásadnější kroky, abych se vždycky zlepšila. Když člověku není dobře, tak je i oslabený, a já se teď cítím dobře i fyzicky," ujistila nás.

"Určitě mě nějakým způsobem ovlivnilo to, co mám za sebou. I co se týká mého mateřství a výchovy dcery, nebo i partnerství. Mám za sebou jedenáctileté manželství. Teď se snažím, abych se nenechala tou minulostí dohnat," upřesnila.

"Většinou se lidi, muži i ženy, podle toho, co zažili, k těm novým začátkům staví stejně. Mají pocit, že to stejně skončí a že tam bude ten problém. A když se přes to překlenou, tak mají třeba nějakou naději, že to bude lepší," doufá a bere rok 2020 jako plný naděje a lepších zítřků a i ostatním přeje, aby se nenechali tím špatným, co prožili, zválcovat. ■