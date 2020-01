Návrat na scénu po sedmi letech. NightWork je zpět, ale chybí nejvýraznější člen partičky

NightWork je zpět.

Nyní po sedmileté odmlce se skupina ozývá s novým singlem -90-, ke kterému natočila i dobový klip. V něm se členové kapely Jakub Prachař, Jakub Antl, Ondřej Sluka, František Soukup a Jan Maxián vyzdobili nevkusnými převleky a příšernými parukami, ve kterých si chlapci z NightWork vždy libovali.

Klip byl vlastně dárkem k Vánocům těm, kteří si libují v době 90. let. Něco jako připomínku, jaké to tenkrát bylo. Nightworci s nadsázkou a kontroverzí sobě vlastní oprášili to nejhorší, co tehdejší doba z dnešního pohledu nabízela. Nechybí vyhlášení gauneři, fialová saka, mokasíny, bílé ponožky, ledvinky, kufříky a první mobily. Generace, která divoká 90. léta pamatuje, si tak může i nyní, 30 let po revoluci zavzpomínat.

„Drazí spoluobčané, kapela NightWork vám přeje hodně štěstí, hodně zdraví a tady je za nás taková písnička, která podle nás mapuje všechno dobré, co se tady stalo. Šťastný a veselý …“ dodává člen NightWork Kuba Prachař.

Jistě přijde spousta otázek, jestli kluci budou hrát, co přesně znamená svázaná oběť v klipu a co bude teď dál? Vrátí se do sestavy také frontman kapely Vojta Dyk? Na to si budeme muset počkat. ■