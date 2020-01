Rok a půl po posledním rozchodu je tahle kočka stále single: Eliška Bučková se přitom partnerům dokáže stoprocentně přizpůsobit

Eliška Bučková je single, ale skvěle vychází se svými expartnery. Super.cz

"Já si hledám super kluky a v klidu a pokoji se spolu po vzájemné domluvě rozcházíme, takže nemám žádný důvod ani s jedním dobře nevycházet. Naopak. A mám ráda i jejich rodiny. Všechno je tak, jak má být," míní.

Ve vztazích je Eliška navíc velmi přizpůsobivá. Vedle Vaška se začala víc věnovat zpěvu, s Kubou zase rybaření. A prý by se nenašlo nic, co by bavilo jejího partnera a ona by to nesdílela. "To by už musela být opravdu velká výzva. Nic takového mě nenapadá," svěřila.

Snad jen StarDance by si nechala v klidu ujít. "Bohatě mi stačí tancování v muzikálu Kvítek mandragory, kde také zpívám. Tanečníky v té show obdivuji, ale já bych na to asi neměla energii, nervy ani čas trénovat devět měsíců v kuse," dodala. ■