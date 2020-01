Už nechce být jen miliardářovým přívěskem. Janečkova kněžka lásky se realizuje v novém oboru

Janečkova múza se představila v jiném světle. Herminapress

S oděvním návrhářstvím rozhodně nezačíná. „Když jsem maturovala z Art & Design, část mého portfolia netvořily jenom kresby, ale také hotové šaty. Potom jsem pro sebe spoustu let navrhovala čas od času večerní šaty,” říká Lilia.

Inspiraci a touhu tvořit načerpala vystudovaná designérka zejména během svých cest po Asii. „Vždycky jsem chtěla něco neobvyklého, často víc extravagantního, než jsem dokázala v obchodech najít, a tak jsem si to nechala ušít na míru podle svého návrhu. Nicméně širší uplatnění tyto moje experimenty našly až ve chvíli, kdy se mi do rukou dostala bhútánská kira. Je to velký obdélníkový kus látky, který je základem tradičního bhútánského ženského kroje. “

Tvorba partnerky movitého podnikatele je dost specifická. Její šaty jsou řešeny netradičně. „Moje šaty se obmotávají velice konkrétním způsobem kolem ženy, na ramenou se přichycuje dvěma brožemi, a zpevňuje se páskem. To je celé. Žádné zipy, knoflíky nebo mašličky. Není to jen látka, každý kus je opravdové umělecké dílo,” popisuje Khousnoutdinová svou tvorbu, která je tvořena pevnými a pestrými ručně tkanými látkami převážně z bavlny a hedvábí.

Tvorba její nové kolekce značky Ecstatic Fashion, kterou vytváří společně s Ilonou Bittnerovou, ji zcela pohltila. „Každou kiru vybírám osobně. Pokaždé je kupuji osobně a přímo u tkadlen. Nejradši mám odlehlé oblasti, kde je pořád možné najít opravdu výjimečné vzory. Velkou roli hrají barvy a co nejkvalitnější provedení,“ dodává Lilia Khousnoutdinová. ■