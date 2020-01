Dominika Gottová může být ráda, že se blíží rozvod. Její manžel Timo Tolkki čelí obvinění ze sexuálního obtěžování

Dominika Gottová s manželem Timem Tolkkim Profimedia.cz

„Děje se něco zvláštního. Jsem nařčen ze sexuálního obtěžování zpěvačky Katii, ale neudělal jsem nic špatného," svěřil se finský hudebník na svém facebookovém profilu.

„Můj kamarád Moi říká, že se už nemůžu vrátit zpět do Mexika, ale já stejně příští týden pojedu. Je to velmi, velmi zvláštní... Jsem dobrý člověk a nedělám nikomu nic špatného. Vy znáte můj charakter. Zřejmě musím vymyslet nový plán, ale vrátím se příští týden. Katio, jestli tohle čteš, prosím řekni mi, co jsem provedl,“ táže se veřejně zoufalý Tolkki. Jak se zdá, po bouřlivém ukončení románku s mladou zpěvačkou Claudií Pearl řeší Timo další nepříjemnosti s jinou umělkyní.

Později na svůj profil ještě připsal, že podle jeho kamaráda ztratil v Mexiku důvěryhodnost. To ale finský muzikant popírá, údajně má o jeho hudební lekce zájem mnoho mexických studentů.

Netají se ani tím, že si našel odborníka, který bude v Mexiku hájit jeho práva. „Musím zklamat všechny lidi, kteří jsou proti mému návratu do Mexika. Mám právníka, zvací dopis a práci v hudební škole,“ stojí si za svým odhodlaný Timo.